السعودية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نتائج وأسماء الفائزين في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين.

وذكرت الوزارة بأنها عقدت تصفيات المسابقة النهائية في مدينة الرياض افتراضيًّا عبر الشبكة العنكبوتية خلال شهر رمضان المبارك.

وفاز بالمركز الأول في فرع القراءات محمد بن إبراهيم بن عبدالسلام إدريس؛ وحصل على مبلغ 200.000 ريال.

وفاز بالمركز الثاني تركي بن مقرن بن أحمد العبدالمنعم؛ وحصل على مبلغ 185.000 ريال.

وفاز بالمركز الثالث عمر بن حسين بن سعيد باعيسى؛ وحصل على مبلغ 170.000 ريال.

الفرع الأول:

المركز الأول في الفرع الأول باسل بن بلال بن عبدالحميد ولي؛ وحصل على مبلغ 150.000 ريال.

المركز الثاني ريان بن سعود بن ناصر الحربي؛ وحصل على مبلغ 135.000 ريال.

المركز الثالث معاذ بن عبدالله فهد السلوم؛ وحصل على مبلغ 120.000 ريال.

الفرع الثاني:

المركز الأول محمد بن إبراهيم بن علي الفقيه؛ وحصل على مبلغ 100.000 ريال.

المركز الثاني عبدالعزيز بن محمد بن صالح الحميد؛ وحصل على مبلغ 85.000 ريال.

المركز الثالث عبدالرحمن بن محمد الرويلي؛ وحصل على مبلغ 70.000 ريال.

الفرع الثالث:

المركز الأول أحمد بن محمد صالح الكناني؛ وحصل على مبلغ 60.000 ريال.

المركز الثاني عبدالله بن مبارك بن مسفر القرشي؛ وحصل على مبلغ 55.000 ريال.

بالمركز الثالث سعود بن خالد بن محمد الشثري؛ وحصل على مبلغ 50.000 ريال.

الفرع الرابع:

المركز الأول عبدالعزيز بن عبدالله البواردي؛ وحصل على مبلغ 40.000 ريال.

المركز الثاني عبدالله بن محمد بن صالح الحميد؛ وحصل على مبلغ 35.000 ريال.

المركز الثالث أنس بن أمين فيض؛ وحصل على مبلغ 30.000 ريال.

الفرع الخامس:

المركز الأول زكريا بن محمد بن صالح الحميد؛ وحصل على مبلغ 28.000 ريال.

المركز الثاني عبدالرحمن بن فيصل بن عوض الردادي؛ وحصل على مبلغ 26.000 ريال.

المركز الثالث فهد بن عبدالله بن فهد آل منعه؛ وحصل على مبلغ 24.000 ريال.

الفرع السادس الخاص بأبناء الشهداء: