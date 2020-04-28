منشور 28 نيسان / أبريل 2020 - 09:54 العديد من العائلات تلجأ لصنع عجينة القطايق بنفسها كنوع من التغير ونظراً لعدم توافرها في جميع الأماكن العديد من العائلات تلجأ لصنع عجينة القطايق بنفسها كنوع من التغير ونظراً لعدم توافرها في جميع الأماكن مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند حظك اليوم مع الأربعاء 29 نيسان/ أبريل 2020 العديد من العائلات تلجأ لصنع عجينة القطايق بنفسها كنوع من التغير ونظراً لعدم توافرها في جميع الأماكن حماس تفضل التنسيق مع اسرائيل بدل السلطة في ازمة كورونا ترامب سيطلب تعويضات من الصين والكونغرس يحقق بموقفه من الصحة العالمية ياسمين صبري تتعرض للهجوم بعد إعادة نشر فيديو قديم لها.. ما قصته؟ Loading content ...