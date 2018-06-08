أسهل طريقة لتحضير الكنافة العثملية

الكنافة العثملية

قدمي الكنافة العثملية لضيوفك وعائلتك لأحلى المناسبات والجلسات مع العائلة والأصدقاء...

المقادير :

عجينة الكنافة الشعر: 1 كيلو

الزيت: 5 اكواب (للقلي)

القشدة: 2 عبوة (170 غراماً، المطبوخة)

قطر: 4 اكواب

فستق: نصف كوب (ناعم، للتزيين)

زهر الليمون: قليل (اختياري، للتزيين)

طريقة التحضير:

1. تقسم شعيرات الكنافة إلى قسمين: يقلى القسم الأول في الزيت الحار حتى يكتسب لوناً ذهبياً، ثم يصفّى جيّداً. ثم، تتّبع الطريقة عينها مع القسم الثاني.

2. يوضع القسم الأول من الكنافة في طبق، ويغطّى بالقشدة المطبوخة، ثم يوضع عليها القسم الآخر.

3. يوزّع القطر بالتساوي، حتى تترطّب العثملّية.

4. يزيّن سطح العثملّية بالقشدة والفستق الناعم وزهر الليمون.

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