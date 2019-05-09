بائع يمني يعرض البهارات في سوق في المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء مع استقبال شهر رمضان

منشور 09 أيّار / مايو 2019 - 07:20
بائع يمني يعرض البهارات في سوق في المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء مع استقبال شهر رمضان.
بائع يمني يعرض البهارات في سوق في المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء مع استقبال شهر رمضان.

بائع يمني يعرض البهارات في سوق في المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء مع استقبال شهر رمضان.

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