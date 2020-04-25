بالفيديو: ردة فعل عنيفة من إبتسام تسكت في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"!

منشور 25 نيسان / أبريل 2020 - 01:18 إبتسام تسكت © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إبتسام تسكت تفقد أعصابها وتبرح إحدى الفتيات ضرباً.. والسبب فيفي عبده! ميس حمدان تثير سخط المتابعين بـ إعجابها بالملابس الداخلية لـ إبن الجيران..فيديو! ديانا كرزون تكشف موعد زفافها وتعلق: "سأقضي الحجر المنزلي مع زوجي"..فيديو! نكتة رمضانية..إنتصرنا مستهترين بالحظر حطوهم في سيارة إسعاف مع مريض كورونا.. فيديو Loading content ...