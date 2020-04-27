منشور 27 نيسان / أبريل 2020 - 06:15 بالفيديو: رد فعل أمينة خليل على مقلب رامز جلال! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ريال مدريد يتجه لإعارة 10 من لاعبيه قرار صادم بتحويل "رامز جلال" للطب النفسي وإيقاف عرض برنامج المقالب! زياش يكشف عن سبب اختياره لتشيلسي بالفيديو: رد فعل أمينة خليل على مقلب رامز جلال! أمينة خليل تثير ضحك الجمهور بأغرب طلب في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"! Loading content ...