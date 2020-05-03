منشور 03 أيّار / مايو 2020 - 12:32 بالفيديو: رد فعل حسن الرداد على مقلب فيفي عبده! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بالفيديو: رد فعل حسن الرداد على مقلب فيفي عبده! حسن الرداد ينهال بالضرب والشتائم على جار فيفي عبده..فيديو! مريم حسين تنهار بالبكاء وتستنجد بالأجهزة الأمنية..والسبب مطاردة الجسمي لها! أخطاء الدراما العربية مستمرة...وأحدهم له "قلب في داخل أنفه"! البرهان يتهم اثيوبيا باحتلال اراض سودانية حدودية Loading content ...