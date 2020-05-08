منشور 08 أيّار / مايو 2020 - 07:07 بالفيديو: رد فعل عنيف من طارق حماد على مقلب رامز جلال! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بومبيو يستأنف جولاته الخارجية بزيارة اسرائيل بالفيديو: رد فعل عنيف من طارق حماد على مقلب رامز جلال! طارق حماد ينهال بالضرب على رامز جلال..فيديو! إيران تسمح بصلاة الجمعة في مناطق تشهد انخفاضا بحالات كورونا فوز الفهد تتلقى هدية فاخرة من زوجها في عيد ميلادها الـ 30..تعرفوا على سعرها! Loading content ...