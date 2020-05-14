منشور 14 أيّار / مايو 2020 - 05:58 بالفيديو: سقوط بوسي من الدرج في برنامج رامز جلال! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إيطاليا تسجل قفزة في وفيات وإصابات كورونا الأمم المتحدة تؤكد تحقيق "تقدم كبير" بمحادثات الهدنة في اليمن قطر تُلزم السكان بالكمامات تحت طائلة الحبس والغرامة البابا وشيخ الازهر يدعوان للصلاة من اجل انتهاء الوباء بالفيديو: سقوط بوسي من الدرج في برنامج رامز جلال! Loading content ...