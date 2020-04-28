منشور 28 نيسان / أبريل 2020 - 06:43 حسن عسيري مع رامز جلال © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بالفيديو: شاهد رد فعل حسن عسيري في برنامج "رامز مجنون رسمي"! حسن عسيري يجرح رامز جلال بالحديث عن والدته المتوفاة.. شاهد رد فعل رامز! تجدد الاضطرابات العنيفة في طرابلس اللبنانية لليوم الثاني على التوالي بوتين يؤكد عدم بلوغ البلاد ذروة تفشي كورونا بعد وينوي تخفيف العزل كورونا فتك بعشرات من دور المسنين في إسبانيا Loading content ...