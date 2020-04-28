بالفيديو: شاهد رد فعل أحمد زاهر على مقلب فيفي عبده!

منشور 28 نيسان / أبريل 2020 - 08:55 أحمد زاهر وفيفي عبده © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أحمد زاهر يفقد أعصابه ويضرب الخادمة ويشتمها..فيديو! بالفيديو: رد فعل رفيق بو بكر بعد إكتشاف مقلب فيفي عبده! مبابي يفضل ريال مدريد على ليفربول خادمة فيفي عبده تثير الجدل من جديد..والجمهور "الست دي متحرشة"! هيومن رايتس تطالب بإرسال المساعدات إلى شمال شرق سوريا لمكافحة كورونا Loading content ...