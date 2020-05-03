منشور 03 أيّار / مايو 2020 - 05:41 بالفيديو: شاهد رد فعل باسم ياخور على مقلب رامز جلال! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بريطانيا تستعد لرفع تدريجي للحجر بعد أكثر من 28 ألف وفاة بكورونا قلق وإرباك يستحوذان على الإيطاليين عشية تخفيف الإغلاق اطلاق عيارات نارية بالخطأ من قبل رجل أمن قرب السفارة الأميركية بالاردن بالفيديو: شاهد رد فعل باسم ياخور على مقلب رامز جلال! باسم ياخور يضرب رامز بالحذاء..والجمهور "أكثر حد تبهدل"! Loading content ...