منشور 02 أيّار / مايو 2020 - 06:12 بالفيديو: صراخ وشتائم في حلقة رامز مجنون رسمي مع بدرية طلبة! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بدرية طلبة وصراخ هستيري في برنامج "رامز مجنون رسمي"..فيديو! قوات روسية تمنع دورية أميركية من دخول مدينة القامشلي السورية زلزال قرب اليونان يشعر به سكان مصر وفلسطين 7 وفيات و1362 اصابة جديدة بكورونا في السعودية روسيا تسجل نحو 10 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة Loading content ...