منشور 01 أيّار / مايو 2020 - 01:53 تامر هجرس وتصريحات بالجملة مع إيناس الدغيدي! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند طائرات هليكوبتر إسرائيلية تطلق عدة صواريخ من الجولان المحتل على أهداف في جنوب سوريا مقتل وإصابة 10 عناصر من الجيش المصري في انفجار عبوة ناسفة بسيناء تامر هجرس وتصريحات بالجملة مع إيناس الدغيدي! تامر هجرس طارد هذه الفنانة اللبنانية لأشهر..من هي؟ وهل كانا على علاقة عاطفية؟ تامر هجرس مثلي..ولا مانع لديه من العمل مع إسرائيل! Loading content ...