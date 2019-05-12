دنيا سمير غانم تغني باللهجة الخليجية لأول مرة في أغنية "تعال تعال" مع هشام جمال في رمضان ٢٠١٩

منشور 12 أيّار / مايو 2019 - 08:39
دنيا سمير غانم تغني باللهجه الخليجيه لأول مره في اغنية "تعال تعال" مع هشام جمال في رمضان ٢٠١٩
دنيا سمير غانم تغني باللهجه الخليجيه لأول مره في اغنية "تعال تعال" مع هشام جمال في رمضان ٢٠١٩

 

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