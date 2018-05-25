تأنقي بجلابيات ملونة في رمضان 2018

صور جلابيات رمضان 2016 1 من 3

صور جلابيات رمضان 2016 2 من 3

صور جلابيات رمضان 2016 3 من 3

تُلبي المصممة عِفَّة الدباغ حاجة السيدات الخليجيات إلى الجلابيات الأنيقة في كل موسم، وفي آخر مجموعة قدمتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك كان من الضروري أن نشاهد إبداعاتها الأنيقة.

استوحت المصممة آخر مجموعاتها من زهرة الكاميليا، وقد حملت نفس الاسم، فجاءت بتصاميم وألوان أنثوية جميلة وناعمة مثل الأبيض، ودرجات اللون الوردي، بالإضافة إلى اللون الذهبي الذي أضفى طابعاً من الفخامة والرقي عليها.

وقد أضفت عِفَّة الدباغ كعادتها لمستها الأنثوية الجذابة التي تجمع بين الحشمة والأناقة في جميع تصاميمها، فالحشمة والستر عاملان أساسيان في جميع مجموعاتها السابقة والحالية، وبذلك تلبي حاجة السيدات الخليجيات إلى الجلابيات الجذابة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقد أُعجبنا بالكشكشات الظاهرة على الأكمام في بعض التصاميم وتفاصيل اللؤلؤ والكريستال التي زيَّنت الجلابيات على الأكمام وحول قصَّة الرقبة لتجعلها مناسبة للإطلالات المسائية وحفلات السحور الرمضانية. كما أُعجبنا بالتنوع في تصاميم الجلابيات المختلفة فجاء بعضها بتصميم الرداء الواسع وبعضها الآخر كالتنانير الأنيقة التي تناسب إطلالة الشابات.

شاهدي معنا ماذا قدمته عِفَّة الدباغ في مجموعة كاميليا، وشاركينا برأيك.

المصدر: موقع سيدتي

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