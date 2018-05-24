عصائر صحية لحرق الدهون في رمضان

الكيوي من العناصر الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من الناس لخسارة الوزن

يحتاج الجسم في شهر رمضان على وجه الخصوص لتناول كميات كبيرة من المياه والمشروبات التي تساعده على الترطيب والحماية من الجفاف الناتج عن الامتناع عن تناول المياه خلال فترة الصوم ونتيجة ارتفاع درجات حرارة الجو.

اليك قائمة ببعض المشروبات الرمضانية التي ستساعدكِ على ترطيب جسمك وتخليصه من الدهون المتراكمة به.

الجريب فروت

تشتهر ثمار الجريب فروت بمساعدتها على التخلص من الوزن الزائد، حيث إنها تحتوي على نسبة كبيرة من المياه التي تقوم بتنظيف الجسم وخسارة الوزن والتسهيل من عملية الهضم التي تكون صعبة في بعض الأوقات نتيجة إتباع أنظمة غذائية غير صحية في رمضان، لذلك قومي بتناول عصير الجريب فورت لخسارة الوزن الزائد والاستمتاع بجسم رشيق.

الليمون

يعتبر الليمون من الثمار الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في التخلص من سموم الجسم بشكل عام، ولهذا ينصح الأطباء بضرورة تناول الليمون في حالة الإصابة بأخطار صحية، وللمواد المضادة للأكسدة دور كبير في خسارة الوزن نتيجة حرقها لدهون الجسم واحتوائها على كمية قليلة من السعرات الحرارية، لذلك قومي بتناول عصير الليمون كعصير رمضاني يخلصكِ من دهون الجسم.

الكيوي

تعتبر ثمار الكيوي من العناصر الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من الناس لخسارة الوزن، وذلك لاحتوائها على كمية قليلة للغاية من السعرات الحرارية وتعزيزها من الشعور بالشبع والذي يحمي من شراهة الطعام، لذلك قومي بتناول عصير الكيوي على وجبة الفطور لتحظي بوزن أكثر رشاقة وصحة.

البطيخ

يشتهر البطيخ باحتوائه على نسبة كبيرة جدًا من المياه التي يحتاجها الجسم ويفتقدها في شهر رمضان طوال اليوم نتيجة الصوم والامتناع عن تناول الطعام والشراب، كما يحتوي البطيخ على نسبة من السكر الطبيعي الذي يمد الجسم بالطاقة الازمة ليكون بصحة أفضل، ويعتبر البطيخ قليل السعرات الحرارية ورائع التأثير على برامج الحمية الغذائية حيث إنه يساعد على حرق الدهون بسهولة، لذلك قومي بتناول البطيخ على هيئة عصير في شهر رمضان لإمداد جسمك بالطاقة الازمة ولخسارة الوزن بسهولة.

جوز الهند

يعتبر جوز الهند من الثمار ذات المذاق اللذيذ والتأثير الرائع على خسارة الجسم للوزن الزائد، حيث إنه يمد الجسم بالدهون الصحية مما يعزز من عملية التمثيل الغذائي، يمكنك تناول عصير جوز الهند في رمضان على وجبة الفطور لتستمتعي بجسم رشيق في وقت قصير.

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