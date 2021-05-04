القطايف من الحلويّات الشعبيّة ويتمّ تناوله في شهر رمضان المبارك بعد تناول وجبة الإفطار، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية، والسعرات حراريّة، والدهون، والكولسترول، والبروتينات، والكربوهيدرات، وهناك العديد من الطرق التي يتمّ تحضيره بها، والعديد من الحشوات التي نستطيع وضعها داخل عجينة القطايف، مثل: جوز الهند، الجبنة، واللوز، والجوز، والفستق الحلبي، وتختلف طريقة عمله باختلاف البلد الذي يحضره.

و- تتكون القطايف من الدقيق، ما يجعلها تحتوي على نسبة عالية من النشويات، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال نهار رمضان. - تختلف قيمة القطايف الغذائية، باختلاف نوع الحشو، الذي عادةً ما يكون من المكسرات، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تعطي إحساسًا بالشبع، ما يقلل الشعور بالجوع خلال نهار رمضان.

قطايف جوز الهند

مقادير قطايف جوز الهند

قطر" حسب الرغبة"

9 حبات من القطايف

5 ملاعق حجم كبير جوز الهند

300 غرام حليب مركز محلى

5 ملاعق كبيرة من الزبدة

طريقة تحضير قطايف جوز الهند

أولاً قومي بخلط جوز الهند مع الحليب في وعاء وحركيهم جيداً.

ثم قومي بحشي حبات القطايف بالحشوة" جوز الهند" وقلبيهم جيداً.

ثم كرري العملية لحين الانتهاء من جميع الحبات.

ثم قومي بدهن قاع طبق الفرن بالقليل من الزبدة، ونصفّأضيفي حبات القطايف داخل الطبق.

ثم قومي بدهن حبات القطايف من الأعلى بالقليل من الزبدة بواسطة ريشة الطعام.

ادخلي الطبق إلى الفرن لمدة 20 دقيقة.

وأخيراً حين الاستواء قومي برش حبات القطايف بالقليل من القطر، حسب الرغبة، وزيني حبات القطايف برشة من جوز الهند المبشور، وصحتين وعافية

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