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كورونا' حال دون امتلاء مساجد اسطنبول بالمصلين في الليلة الأولى من رمضان‎

منشور 25 نيسان / أبريل 2020 - 03:50
كورونا' حال دون امتلاء مساجد اسطنبول بالمصلين في الليلة الأولى من رمضان‎
كورونا' حال دون امتلاء مساجد اسطنبول بالمصلين في الليلة الأولى من رمضان‎

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