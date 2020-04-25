منشور 25 نيسان / أبريل 2020 - 03:50 كورونا' حال دون امتلاء مساجد اسطنبول بالمصلين في الليلة الأولى من رمضان مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الفجوة واسعة بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة الأسرى شوربة الخضار استقالة وزير برازيلي احتجاجا على تدخل الرئيس في عمله كورونا' حال دون امتلاء مساجد اسطنبول بالمصلين في الليلة الأولى من رمضان السعودية تلغي عقوبة الجلد وتتكتم عن وفاة حقوقي في سجونها Loading content ...