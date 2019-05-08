مخشي الكوسا باللبن يقدم مع الأرز بالشعيرية 

يُعتبر المخشي من الأكلات الرئيسية المفضّلة لدى أغلب الناس، ويكثر إعداد المخشي في شهر رمضان المبارك نظراً لإمداده بالفيتامينات والعناصر الغذائية للصائم، وخاصةً بعد نهار شاقٍ ومتعب، ويمتاز بسهولة إعداده وتحضيره حيث لا يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين.

مقادير مخشي الكوسا باللبن:

- عشر حبات من الكوسا صغيرة الحجم.

- ربع كيلوغرام من لحم الغنم المفروم فَرماً ناعماً.

- نصف كوب من اللبن الزبادي.

- بصلة واحدة مفرومة فرماً ناعماً.

- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

- كوبان من الماء الدافئ.

- كوب من الزيت النباتي.

- ملعقة كبيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من البهار المشكّل.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

- ربع كوب من الصنوبر.

طريقة تحضير مخشي الكوسا باللبن:

- أولاً قوم بحفر الكوسا بواسطة حفّارة الكوسا، ثم غسله جيداً بالماء للتخلّص من الأوساخ العالقة عليه، وبعدها تركه جانباً لحين الاستخدام.

- وضع الأرز في وعاء، وإضافة نصف كمية الماء الدافئ إليه ثمّ تركه جانباً.

- وضع نصف كمية الزيت النباتي، والبصل في طنجرة على النار والتحريك جيداً حتى يذبل البصل.

- ثمّ إضافة اللحمة المفرومة، والملح، والبهار المشكل، بالإضافة إلى الفلفل الأسود المطحون والتحريك حتى تتجانس المقادير.

- ثمّ رفع الخليط عن النار ووضعه جانباً.

- وضع نصف كميّة الزيت النباتي، والصنوبر في طنجرة أخرى على النار والتحريك جيداً حتى يتحمّر الصنوبر.

- ثمّ رفعه عن النار وإضافته إلى خليط اللحم المفروم.

- حشو الكوسا بخليط الصنوبر واللحم المفروم.

- ثم وضعه جانباً لحين الاستخدام. وضع الكميّة المتبقية من الزيت النباتي في طنجرة على النار وتركه حتى يسخن.

- ثم وضع الكوسا وتحريكه جيداً حتى يتحّمر من جميع النواحي، وبعدها رفعه عن النار ووضعه جانباً.

- وضع اللبن الزبادي، ونصف الكميّة المتبقّية من الماء، والملح، ونشا الذرة، والفلفل الأسود المطحون، والبهار المشكّل في طنجرة على النار والتحريك جيداً حتى يتجانس الخليط. - إضافة الكوسا إلى خليط اللبن، وتركه على نارٍ هادئة لمدّة عشرين دقيقة أو حتى ينضج، ثمّ رفعه عن النار ووضعه في صحن التّقديم، وتقديمه مع الأرز بالشعيرية.

الأرز بالشعيرية

مقادير الأرز بالشعيرية:

- كوب من الأرز.

- كوبان من الماء الساخن.

- مِلعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من البهار المشكّل.

- ربع كوب من الزيت النباتي.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الشعيريّة.

طريقة تحضير الأرز بالشعيرية:

- وضع الزيت النباتي والشعيريّة في طنجرة على النار والتحريك جيداً حتى تكتسب الشعيرية اللون الذهبي.

- ثمّ إضافة الأرز وتحريكه جيداً. إضافة الملح والماء مع الاستمرار في التحريك.

- ثمّ ترك الأرز بالشعيريّة على نار هادئة لمدّة عشر دقائق أو حتى ينضج تماماً.

- رفع الأرز بالشعيريّة عن النار ووضعه في صحن للتقديم، وتقديمه بجانب المخشي باللبن.

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