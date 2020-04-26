منشور 26 نيسان / أبريل 2020 - 01:46 مساجد خالية من المصليين وصلوات التراويح في رمضان لهذا العام نتيجة وباء كورونا مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند حتى إشعار آخر.. السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية بسبب الكورونا عدد إصابات كورونا في إيران يتجاوز عتبة 90 ألفا مساجد خالية من المصليين وصلوات التراويح في رمضان لهذا العام نتيجة وباء كورونا أفضل الطرق لتبدعوا مع أطفالكم أمسية لمشاهدة الأفلام في بيوتكم Loading content ...