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مساجد خالية من المصليين وصلوات التراويح في رمضان لهذا العام نتيجة وباء كورونا

منشور 26 نيسان / أبريل 2020 - 01:46
مساجد خالية من المصليين وصلوات التراويح في رمضان لهذا العام نتيجة وباء كورونا
مساجد خالية من المصليين وصلوات التراويح في رمضان لهذا العام نتيجة وباء كورونا

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