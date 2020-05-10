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مساجد سوريا تفتح أبوابها للصلاة في رمضان مع تخفيف الإغلاقات الناتجة من فيروس كورونا

منشور 10 أيّار / مايو 2020 - 09:20
مساجد سوريا تفتح أبوابها للصلاة في رمضان مع تخفيف الإغلاقات الناتجة من فيروس كورونا
مساجد سوريا تفتح أبوابها للصلاة في رمضان مع تخفيف الإغلاقات الناتجة من فيروس كورونا

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