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معظم الدول العربية تعلن السبت متمماً لشهر رمضان المبارك، والأحد أول أيام عيد الفطر

منشور 23 أيّار / مايو 2020 - 09:36
معظم الدول العربية تعلن السبت متمماً لشهر رمضان المبارك، والأحد أول أيام عيد الفطر
معظم الدول العربية تعلن السبت متمماً لشهر رمضان المبارك، والأحد أول أيام عيد الفطر

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