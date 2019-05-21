6 فوائد نفسيَّة للصِّيام ما يأتي

1- صقل لقدرات النفس وتهذيبها، إذ يتيح الصِّيام فرصة التدريب على التوازن الداخلي الإيجابي، فينعكس على الفرد والمجتمع.

2- التدرّب على تهذيب الشهوات وكبحها، وتقوية الإرادة والعزيمة والإصرار على الوصول إلى الهدف الذي يحدّده الشخص لنفسه.

3- التحكّم بالسلوكات الشخصية، ومحاسبة الذات، وتنمية الضمير.

4- التدرّب على الاسترخاء، والقبول والتقبّل، والتعايش حسب الظروف المتنوعة.

5- تنمية الشعور بالآخرين، مشاركتهم وجدانياً، والحديث عن الشعور الداخلي والوجداني للفرد.

6- القدرة على تحمّل الضغوط النفسية، ومواجهة المشاكل النفسية، وحلّها فرديّاً جون اللجوء إلى المساعدة.