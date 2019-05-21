6 فوائد نفسيَّة للصِّيام

لقد جاء الأمر الإلهيّ للرسول صلى الله عليه وسلم بصيام شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهِجرة النبوية، وقد صام الرسول الكريم رمضان لتسع سنوات، وإحداها أثناء غزوة بدرٍ الكبرى، ومن أهم فوائد الصيام من الناحية النفسية:

1- صقل لقدرات النفس وتهذيبها، إذ يتيح الصِّيام فرصة التدريب على التوازن الداخلي الإيجابي، فينعكس على الفرد والمجتمع.

2- التدرّب على تهذيب الشهوات وكبحها، وتقوية الإرادة والعزيمة والإصرار على الوصول إلى الهدف الذي يحدّده الشخص لنفسه.

3- التحكّم بالسلوكات الشخصية، ومحاسبة الذات، وتنمية الضمير.

4- التدرّب على الاسترخاء، والقبول والتقبّل، والتعايش حسب الظروف المتنوعة.

5- تنمية الشعور بالآخرين، مشاركتهم وجدانياً، والحديث عن الشعور الداخلي والوجداني للفرد.

6- القدرة على تحمّل الضغوط النفسية، ومواجهة المشاكل النفسية، وحلّها فرديّاً جون اللجوء إلى المساعدة.