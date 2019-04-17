آرسنال الأقرب لضم أومتيتي

يطمح آرسنال للتعاقد مع سامويل أومتيتي مدافع برشلونة الذي تراجع الاعتماد عليه من قبل المدرب إيرنيستو فالفيردي هذا الموسم.

ويواجه الدولي الفرنسي موقفاً صعباً في البارسا نظراً لكثرة إصاباته ولتألق كليمون لونغليه إلى جانب جيرارد بيكيه في الخط الخلفي للفريق، مما يعني أن مستقبله في كتالونيا بات غير واضح.

وكشفت تقارير أن آرسنال تحرك لاستغلال الوضع الحالي في محاولة لإقناع المدافع الفرنسي بالانضمام إلى صفوفه الصيف القادم.

كما قد يبادر روما لضم أومتيتي بحال رحيل كوستاس مانولاس إلى مانشستر يونايتد نهاية الموسم.