آرسنال يختار محرز لخلافة أوزيل

رياض محرز

أعاد أرسنال إحياء اهتمامه برياض محرز جناح ليستر سيتي، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبرز الدولي الجزائري كأحد أبرز الأجنحة في الدوري الانجليزي منذ الموسم قبل الماضي، بعد قيادته ليستر للفوز باللقب، ليحاول الغانرز التعاقد معه، لكن الثعالب تمسكوا بنجمهم حتى الآن.

وأشارت صحيفة "إيندبيندنت" البريطانية إلى أن آرسنال يخطط للتعاقد مع صاحب الـ 26 عاماً من خلال تقديم عرض رسمي لضمه مرة أخرى في يناير.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة العرض من 40 إلى 50 مليون جنيه استرليني، وتأتي هذه الخطوة باقتراب رحيل مسعود أوزيل وذلك قبل انتهاء عقده خلال 6 أشهر.

يذكر أن محرز يعيش فترة انتعاش بمستواه خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل 7 أهداف وصنع 6 أخرى في جميع البطولات مع ليستر حتى الآن هذا الموسم.