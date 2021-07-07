آرسنال يقدم عرضاً رسمياً لضم عوار

كشفت تقارير أن نجم أولمبيك ليون حسام عوار تغيب عن تدريبات الفريق الاستعدادية للموسم الجديد.

وقال موقع "le10Sport" الفرنسي أن آرسنال تقدم بعرض رسمي لضم صاحب الـ 23 عاماً الذي ارتبط اسمه بقوة بالرحيل عن فريقه الحالي في أكثر من مناسبة في السابق لخوض تجربة احترافية جديدة خارج فرنسا.

وبات السعر المطلوب من ليون للتخلي عن لاعب الوسط المهاجم منخفضاً لدرجة تسمح للغانرز بشرائه هذا الصيف.

ليون يريد 20 مليون يورو فقط مقابل عوار

ويطالب النادي المشارك في الليغ 1 بـ قرابة 20 مليون يورو فقط نظير التخلي عن نجم خط الوسط.

يذكر أن اللاعب جزائري الأصل الذي خاض مع ليون 170 مباراة سجل خلالها 132 هدفاً، من أشد المعجبين بالنجمين المعتزلين جونينيو برنامبوكانو وزين الدين زيدان.