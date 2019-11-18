أبيدال: فالفيردي هو من سيحدد مصيره

تحدث إيريك أبيدال السكرتير الفني في نادي برشلونة عن مستقبل المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وكان البارسا قريباً من إقالة فالفيردي خلال الصيف عقب الإخفاق الأوروبي وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن مدرب أتلتيك بلباو السابق استمر في منصبه.

ولا يزال الفريق الكتالوني يقدم أداءً مخيباً منذ انطلاق الموسم الجاري على المستويين المحلي والأوروبي.

من جهته، قال أبيدال في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "لا أعرف إن كان هذا الموسم الأخير لفالفيردي مع برشلونة أم لا، القرار بيده هو فقط، سيتخذ القرار عندما يتوجب عليه ذلك".