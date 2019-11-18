أبيدال يكشف سبب سقوط برشلونة الكارثي أمام روما وليفربول

عاش برشلونة مأساة كبيرة في آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا، بفعل الخسارتين الشهيرتين اللتين تعرض لهما أمام روما بربع نهائي 2018 عندما خسر بثلاثية، ليعيش أحداثاً مماثلة وأكثر مرارة في نسخة 2019، بسقوط مدو في آنفيلد أمام حامل اللقب ليفربول برباعية.

وجاءت الفرصة أمام النجم السابق والسكرتير الفني الحالي لبرشلونة، إيريك أبيدال، ليكشف عن أسباب هاتين الانتكاستين، واللتين ما زالت جماهير البارسا تعيش حسرتيهما حتى اليوم.

وقال الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "في برشلونة لدينا فريق ينافس كثيراً طوال الموسم وبالتأكيد سيتأثر اللاعبون مع مرور المباريات، لهذا أعتقد أن الكارثة التي تعرض لها الفريق أمام روما وليفربول كانت مشكلة ذهنية".

وتابع الظهير الأيسر المعتزل: "في عالم الرياضة، عندما تريد الفوز، تحتاج لقوة ذهنية قد تصل نسبتها من 50 إلى 60% وهذا غاب عن لاعبينا خاصة أمام ليفربول، ومنه فاللاعبون فقط من يستطيعون تفسير اللحظات التي عاشوها.

"أعتقد أن اللاعبين تعلموا من كارثة ليفربول، وفهموا الكثير من الأشياء، خاصة في مثل هذه المواعيد، الآن لدينا لاعبون جدد يملكون قوة وعقلية جديدة، ولديهم تجارب سابقة وحسن التعامل مع مثل هذه الظروف، كما أن هدفهم هو الفوز بكامل الألقاب وهذا ما نصبو إليه في برشلونة".