أتلتيكو مدريد يتعاقد مع رودريغو دي بول

أعلن أتلتيكو مدريد رسمياً عن تعاقده مع رودريغو دي بول القادم من أودينيزي لمدة خمسة مواسم قادمة.

وانتظر الطرفان حتى نهاية منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 التي توج منتخب الأرجنتين بلقبها أمس بعد فوزه على نظيره البرازيلي صاحب الضيافة بهدفٍ نظيف من صناعة نجم أودينيزي.

وعبر نجم الوسط عن سعادته بالحصول على فرصة العمل تحت إشراف مواطنه دييغو سيميوني، حيث قال لموقع أتلتيكو الرسمي: "أنا في غاية السعادة، أتوجه لتمثيل بطل الدوري الإسباني وأدرك المسؤولية التي يستدعيها ذلك.

"إنها خطوة عظيمة في مسيرتي الاحترافية، خصوصاً أنها تأتي بعد الفوز بكوبا أمريكا".

دي بول يعود إلى الدوري الإسباني

وسبق لصاحب الـ 27 عاماً اللعب في صفوف فالنسيا الإسباني خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2016 تخللتها فترة إعارة لفريقه السابق راسينغ كلوب في بلاده الأرجنتين.