أتلتيكو مدريد يخطف تعادلاً ثميناً من ضيفه يوفنتوس

نجح أتلتيكو مدريد الإسباني في اقتناص تعادل ثمين من ضيفه يوفنتوس بهدفين لكلٍ منهما، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

البداية كانت لصالح الروخيبلانكوس بأكثر من فرصة كان أبرزها رأسية دييغو كوشتا، لكن الحارس فويتشيك تشيزني تصدى لهذه الفرص ببراعة شديدة.

في المقابل، حاول يوفي الاستحواذ وقلب الطاولة على أصحاب الأرض، وقام يان أوبلاك هو الآخر بالحفاظ لفريقه على النتيجة.

انتهت الحالة السلبية بين الفريقين في الدقيقة 48، بعد اختراق خوان كوادرادو لدفاعات أتلتيكو، وتسديده كرة ملتفة بيسراه معلناً عن الهدف الأول للضيوف.

أربك هدف الكولومبي فريق المدرب دييغو سيميوني ليتلقى الهدف الثاني بعدها بدقائق معدودة، بكرة رأسية من بليز ماتويدي مستغلاً عرضية أليكس ساندرو.

لكن أتلتيكو لم ييأس وواصل الضغط من أجل تقليص الفارق، وبالفعل أحرز ستيفان سافيتش الهدف الأول في الدقيقة 70.

استمرت محاولات الفريق الإسباني في الدقائق الأخيرة، وكان قريباً من التعادل بكرة ساقطة بدفاع يوفنتوس، وسط شبهات حول ركلة جزاء.

وفي اللحظات الأخيرة تمكن هيكتور هيريرا، من خطف التعادل لصالح أتلتيكو قبل صافرة النهاية، لينقذ فريقه من الهزيمة.

رفعت هذه النتيجة رصيد كلٍ من الفريقين إلى نقطة وحيدة ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة الرابعة، بينما اعتلى لوكوموتيف موسكو الصدارة بعد فوزه على مستضيفه باير ليفركوزن 2-1.