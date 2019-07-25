أزمة كبرى تهدد بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن حالة من العصيان والغليان للنجوم الكبار داخل بايرن ميونيخ ضد إدارة النادي نظراً لعدم إبرام صفقات كبيرة هذا الصيف.

وقالت الصحيفة أن نجوم النادي البافاري أبدوا غضبهم الشديد من سياسة الإدارة رغم الحصول على لقب الدوري الألماني الموسم الماضي.

وكان كارل هاينتز رومينيغيه، المدير العام لبايرن قال في تصريحات أبرزتها الصحيفة مؤخراً: "يتعين علينا القيام بنشاط أكبر خلال الصيف، وتجديد قالب الفريق"، وشددت الصحيفة على أن البافاري لم يقم بإبرام تعاقدات من العيار الثقيل.

وأعلن بايرن ميونيخ تعاقده رسمياً مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد، وبينجامان بافار بطل العالم مع منتخب فرنسا، من جاره شتوتغارت، إلا أن نجوم الفريق يرون الحاجة لتدعيم خط الهجوم، بعد رحيل الجناحين فرانك ريبيري وآريين روبن، فضلاً عن انتهاء إعارة خاميس رودريغيز وعودته إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار بيع المدافع ماتس هوميلز إلى بوروسيا دورتموند، ورافينيا إلى فلامينغو في صفقة انتقال حر أدى لحالة غضب شديد داخل الفريق نظراً لعدم النجاح حتى الآن في تعويض الراحلين بصفقات قوية.