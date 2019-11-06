أسطورة ليفربول قلق على صلاح من بعد الإصابة

أعرب فيل تومبسون لاعب ليفربول المعتزل عن قلقه جراء أداء محمد صلاح جناح الريدز وهدافه في آخر موسمين.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميترو" البريطانية على لسان تومبسون وأكد خلالها أن المصري لم يتمكن من استعادة مستواه منذ العودة من الإصابة الأولى.

وقال: "الإصابة التي تعرض لها في الكاحل تثير المخاوف، لا يبدو أنه يستطيع الابتعاد عن الخصوم بسرعته مثلما كان يفعل من قبل منذ الغياب.

"يهرب منهم بكل تأكيد بسرعة لكن ليس بالشكل الكافي أو المعتاد، ويكون دائماً في نطاق العرقلة من قبل الخصوم.

"تسديداته لم تكن في أفضل حالاتها خلال المواجهة أمام غينك، ربما يكون يحافظ عليها لشيء أهم في الفترة القادمة".

يذكر أن صلاح شارك في مباراة ليفربول وغينك (2-1) أمس ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا وصنع هدف الفوز في الشوط الثاني.