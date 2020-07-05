أسطورة مانشستر يونايتد يطالب بضم سانشو

يرى دوايت يورك، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن الشياطين الحمر يحتاجون إلى التعاقد مع جايدون سانشو، جناح بوروسيا دروتموند للمنافسة مع ليفربول ومانشستر سيتي.

وارتبط الجناح الإنجليزي منذ فترة طويلة بالانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقال يورك في تصريحات: “إنه موهبة رائعة وهو مرتبط بكل فريق كبير حول العالم، إذا كان (المدرب أولي غونار) سولشاير يرى أنه لاعب يمكنه حقاً تقديم شيء ما إلى الفريق، فيجب عليهم التعاقد معه.

“سيجبر (ضم سانشو) اللاعبين الآخرين على الأداء، هذا شيء صحي وهذا ما تريد رؤيته في يونايتد، من المهم إبقاء اللاعبين الصغار جائعين عندما لا يكونون في الفريق ومواصلة دفعهم.

“إذا كان لاعباً رائعاً يمكنه جلب شيء مختلف لفريقك، فمن المهم أن يتعاقد معه يونايتد، إذا قاموا بإحضار مهاجم كبير آخر الآن، فإنه سيعزز فقط اللاعبين الذين هم بالفعل في الفريق”.

واستمر: “لكي يتنافس يونايتد مع ليفربول ومان سيتي العام المقبل، فإنهم يحتاجون إلى شراء مهاجم آخر ومدافع”.

واستطرد: “لعب اللاعبون بمستوى مميز في الوقت الحالي وهو أمر مثير حقاً، إذا نظرت إلى ليستر، فإنهم يسقطون بسرعة وأهدر تشيلسي نقاطاً ضد ويست هام، الأمر الذي يمكن أن يكون مشجعاً لنا”.

واختتم: “الفريق الذي أشعر بالقلق بشأنه هو ولفرهامبتون في المركز السادس بسبب طريقة سيرهم، لذلك علينا أن نراقبهم، لكن حقيقة أن الفرق التي تسبقنا تهدر النقاط يمكن أن تكون مشجعة فقط وتبدو الأمور وردية”.