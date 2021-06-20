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أشرف حكيمي على أعتاب تشيلسي

منشور 20 حزيران / يونيو 2021 - 10:59
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

وافق أشرف حكيمي ظهير إنتر ميلان على الانتقال إلى نادٍ جديد في الموسم المقبل.

ويعرض إنتر ميلان الدولي المغربي للبيع في السوق الصيفي، من أجل حل الأزمة المالية التي يعيشها النادي الإيطالي.

وذكرت تقارير إيطالية أن النيراتزوري يرغب بجمع 80 مليون يورو من صفقة المغربي لكن تشيلسي بطل أوروبا عرض 60 مليوناً، بالإضافة إلى بطاقة الظهير الإسباني ماركوس ألونسو.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية، فإن حكيمي وافق شفهياً على الانتقال إلى تشيلسي الموسم المقبل. ويعد باريس سان جيرمان المنافس الأبرز لتشيلسي في صفقة النجم الصاعد هذا الصيف.

وزعمت آخر التقارير أن عرض باريس لضم اللاعب يبلغ 65 مليون يورو فقط، الأمر الذي لم يقنع إنتر.

كلمات دالة:أشرف حكيميإنتر ميلانتشيلسيباريس سان جيرمانماركوس ألونسو

Via SyndiGate.info


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