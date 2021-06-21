أشرف حكيمي يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

توصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع أشرف حكيمي ظهير إنتر ميلان الأيمن للانضمام يقضي بالانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن المغربي وافق على الانضمام إلى سان جيرمان هذا الصيف بسبب المدينة التي تعد المفضلة لزوجته.

حكيمي يفضل باريس على لندن

وأوضحت أن رغبة حكيمي في الانتقال إلى باريس، منحت النادي الفرنسي الأفضلية في التوقيع معه عن تشيلسي الذى يتفاوض مع النادي الإيطالي على ضم اللاعب أيضاً.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان يسعى لإقناع إنتر ميلان بقبول 60 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب أو أكثر، من أجل ضم النجم المغربي.

وكان باريس سان جيرمان قد تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو لشراء الظهير الأيمن، لكن تم رفض العرض، في الوقت الذى يريد فيه إنتر ما لا يقل عن 80 مليون يورو للتخلي عن نجمه.