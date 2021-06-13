أغلى 10 انتقالات في تاريخ ريال مدريد

يعد ريال مدريد أحد أبرز أندية العالم، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقباً.

ولطالما جذب النادي الملكي أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ، وفيما يلي استعراض للصفقات الـ 10 الأعلى قيمة في تاريخ الميرينغي.

أغلى صفقات ريال مدريد عبر التاريخ:

الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي (48 مليون يورو)

أصبح ميندي منذ انضمامه للفريق عام 2019 قادماً من أولمبيك ليون عنصراً أساسياً في مخططات المدرب السابق زين الدين زيدان، ليجبر زميله مارسيلو على ملازمة دكة البدلاء منذ ذلك الحين.

ولا يزال أمام صاحب الـ 25 عاماً الكثير حتى يقدمه، علماً بأنه خاض حتى الآن 70 مباراة مع الميرينغي سجل خلالها 3 أهداف.

المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو (50 مليون يورو)

رغم أنه فشل في إثبات نفسه عقب قدومه من بورتو عام 2019 في بادىء الأمر، إلا أنه استغل ابتعاد زميله القائد سيرخيو راموس خير استغلال وقدم سلسلة من العروض القوية دفعت رئيس النادي فلورنتينو بيريز للمجازفة بعدم التجديد لراموس صخرة الدفاع.

خاض 41 مباراة بقميص ريال ودون اسمه في سجلات التهديف مرتين.

الجناح البرتغالي لويس فيغو (60 مليون يورو)

بعد فترة ناجحة رفقة الغريم برشلونة، انتقل الجناح البرتغالي إلى ريال مدريد في صفقة أثارت الكثير من الجدل.

سجل فيغو خلال مسيرته مع ريال 56 هدفاً خلال 245 مباراة في فترة شكل خلالها قوة ضاربة مع زملائه في عصر "غلاكتيكوس" الأول، وفاز بخمسة ألقاب.

المهاجم الصربي لوكا يوفيتش (63 مليون يورو)

لم يحالف نجم آينتراخت فرانكفورت السابق الكثير من الحظ منذ انتقاله إلى العاصمة الإسبانية عام 2019، فسجل هدفين فقط خلال 32 مباراة ليعيره الملكي إلى فرانكفورت أملاً في أن يستعيد مستواه وقدرته التهديفية التي عرف بها.

المهاجم البرازيلي ريكاردو كاكا (67 مليون يورو)

وصل من ميلان وسط ضجة إعلامية كبيرة عام 2009، لكنه لم يستطع تكرار المستويات الاستثنائية التي قدمها في إيطاليا والتي فاز بسببها بجائزة الكرة الذهبية عام 2007.

سجل البرازيلي 29 هدفاً في 120 مباراة خاضها مع ريال مدريد خلال 4 مواسم، وغادر مجاناً في نهاية المطاف.

المهاجم الكولومبي خاميس رودريغيز (75 مليون يورو)

تعاقد معه ريال من موناكو في صفقة ضخمة بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014، لكن اللاعب تراجع تدريجياً رغم بدايته الجيدة، وسجل 37 هدفاً خلال 125 مباراة لعبها في مدريد في 4 مواسم تخللتها فترات إعارة متواضعة لبايرن ميونيخ قبل أن يغادر مجاناً إلى إيفرتون الصيف الماضي.

لاعب الوسط الفرنسي زين الدين زيدان (77.5 مليون يورو)

سجل صانع ألعاب يوفنتوس السابق 49 هدفاً في 227 لقاء مع ريال خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2006، منها التسديدة الشهيرة على الطائر في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 التي سكنت شباك باير ليفركوزن.

المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (94 مليون يورو)

يعد "صاروخ ماديرا" هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 450 هدفاً سجلها في 438 مباراة ما بين عامي 2009 و2018.

ساهم في فوز الملكي بـ 16 لقباً محلياً وقارياً وعالمياً، من ضمنها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

الجناح الويلزي غاريث بيل (101 مليون يورو)

استقدمه النادي عام 2013 من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية.

سجل الويلزي 105 أهداف خلال 251 مواجهة مع الميرينغي، كان من ضمنها عدة أهداف حاسمة، منها ثنائيته في شباك ليفربول خلال نهائي دوري الأبطال عام 2018، وانطلاقته الصاروخية وتجاوز مارك بارترا مدافع برشلونة قبل تسجيل هدف فوز ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2014.

لاعب الوسط المهاجم البلجيكي إيدين هازارد (115 مليون يورو)

سجل الدولي البلجيكي 5 أهداف خلال 45 مباراة شارك فيها مع الملكي منذ انضمامه للفريق قادماً من تشيلسي صيف عام 2019، علماً بأن كثرة الإصابات حالت دون ظهوره بشكل مميز كما جرت العادة في إنجلترا.

ويتطلع هازارد للبقاء مع ريال مدريد الموسم القادم وإثبات نفسه تحت إشراف المدير الفني الجديد كارلو أنشيلوتي،