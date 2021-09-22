أصدرت مجلة "فوربز" الأميركية قائمة أغنى 10 لاعبين في كرة القدم لموسم 2021-2022، والتي اعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارتها متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيما يلي ترتيب أغنى 10 لاعبين في كرة القدم لموسم 2021-2022

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 91.5 مليون جنيه استرليني.

الراتب: 51.25 مليون جنيه، عقود الرعاية: 40.25 مليون جنيه. الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 80.5 مليون جنيه.

الراتب: 54.95 مليون جنيه، عقود الرعاية: 25.6 مليون يورو. البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 69.5 مليون جنيه.

الراتب: 54.95 مليون جنيه، عقود الرعاية: 14.6 مليون جنيه. الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 31.5 مليون جنيه.

الراتب: 20.5 مليون جنيه، عقود الرعاية: 11.5 مليون جنيه. المصري محمد صلاح (ليفربول): 30 مليون جنيه.

الراتب: 18.3 مليون جنيه، عقود الرعاية: 12.7 مليون جنيه. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 26 مليون جنيه.

الراتب: 19.8 مليون جنيه، عقود الرعاية: 6 ملايين جنيه. الإسباني أندريس إنييستا (فيسيل كوبي): 26 مليون جنيه.

الراتب: 22.7 مليون جنيه، عقود الرعاية: 3.3 ملايين جنيه. الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد): 25 مليون جنيه.

الراتب: 19.8 مليون جنيه، عقود الرعاية: 5.2 ملايين جنيه. الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد): 23.5 مليون جنيه.

الراتب: 19 مليون جنيه، عقود الرعاية: 4.5 ملايين جنيه. البلجيكي إيدين هازارد: 21 مليون جنيه.

الراتب: 19 مليون جنيه، عقود الرعاية: مليونا جنيه.