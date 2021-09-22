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أغنى 10 لاعبين في كرة القدم لموسم 2021-2022

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:43
رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

أصدرت مجلة "فوربز" الأميركية قائمة أغنى 10 لاعبين في كرة القدم لموسم 2021-2022، والتي اعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارتها متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيما يلي ترتيب أغنى 10 لاعبين في كرة القدم لموسم 2021-2022

  1. البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 91.5 مليون جنيه استرليني.
    الراتب: 51.25 مليون جنيه، عقود الرعاية: 40.25 مليون جنيه.
  2. الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 80.5 مليون جنيه.
    الراتب: 54.95 مليون جنيه، عقود الرعاية: 25.6 مليون يورو.
  3. البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 69.5 مليون جنيه.
    الراتب: 54.95 مليون جنيه، عقود الرعاية: 14.6 مليون جنيه.
  4. الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 31.5 مليون جنيه.
    الراتب: 20.5 مليون جنيه، عقود الرعاية: 11.5 مليون جنيه.
  5. المصري محمد صلاح (ليفربول): 30 مليون جنيه.
    الراتب: 18.3 مليون جنيه، عقود الرعاية: 12.7 مليون جنيه.
  6. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 26 مليون جنيه.
    الراتب: 19.8 مليون جنيه، عقود الرعاية: 6 ملايين جنيه.
  7. الإسباني أندريس إنييستا (فيسيل كوبي): 26 مليون جنيه.
    الراتب: 22.7 مليون جنيه، عقود الرعاية: 3.3 ملايين جنيه.
  8. الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد): 25 مليون جنيه.
    الراتب: 19.8 مليون جنيه، عقود الرعاية: 5.2 ملايين جنيه.
  9. الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد): 23.5 مليون جنيه.
    الراتب: 19 مليون جنيه، عقود الرعاية: 4.5 ملايين جنيه.
  10. البلجيكي إيدين هازارد: 21 مليون جنيه.
    الراتب: 19 مليون جنيه، عقود الرعاية: مليونا جنيه.
صلاح الخامس في قائمة أغنى 10 لاعبين في كرة القدم
صلاح الخامس في قائمة أغنى 10 لاعبين في كرة القدم
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