أفضل 5 فرنسيين في تاريخ برشلونة

نجح برشلونة في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوان غريزمان، قادماً من أتلتيكو مدريد، عقب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 120 مليون يورو، في صفقة من المتوقع أن تضيف قوة وحيوية لخط هجوم البارسا.

جاء إعلان برشلونة يوم الجمعة رسمياً بضم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، إلا أن النادي المدريدي أبدى اعتراضه وطالب بالحصول على 200 مليون يورو.

وذكر النادي الكتالوني في بيان: "تم دفع قيمة الشرط الجزائي الخاص باللاعب أنتوان غريزمان الذي فك ارتباطه بأتلتيكو مدريد... قيمة الشرط الجزائي كانت 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب على عقد مع النادي لمدة خمسة مواسم يمتد حتى 30 يونيو 2024، مع وجود شرط جزائي يبلغ 800 مليون يورو".

واعتبر برشلونة في بيانه: "غريزمان أحد أفضل اللاعبين في العالم، وجاء إلى برشلونة بعد مسيرة قوية في الدوري الإسباني، وذلك بفضل تواجده مع ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد".

من جهتها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يريد الحصول على 200 مليون يورو، بناء على العقد الذي كان يربطه بالنجم الفرنسي.

ونص العقد على شرط جزائي بـ 200 مليون يورو، انخفض بداية من 1 يوليو الحالي إلى 120 مليوناً.

ويرى أتلتيكو مدريد أن غريزمان اتفق مع النادي الكتالوني في مارس الماضي، وأبدى علناً رغبته في مغادرة النادي في مايو الماضي، وهو ما يعني أن أي نادٍ يرغب في ضمه مطالب بدفع 200 مليون يورو.

وتأخر انضمام غريزمان إلى برشلونة موسماً كاملًا، بناءً على رغبة اللاعب الذي أتيحت له في العام الماضي فرصة الانضمام إلى النادي الكتالوني، لكنه قرر البقاء مع أتلتيكو بعدما حسّن الأخير شروط عقده.

وبمناسبة انضمام غريزمان الفائز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، إلى الفريق الكتالوني، وهو اللاعب الفرنسي رقم 25 تاريخياً الذي ينضم إلى البلاوغرانا، فيما يلي أفضل 5 لاعبين فرنسيين ضمهم برشلونة عبر التاريخ:

تييري هنري

الغزال الفرنسي، وأحد أشهر أيقونات الكرة الفرنسية عبر التاريخ، وأحد أساطير آرسنال، وواحد من الهدافين التاريخيين للبريميير ليغ، انضم إلى برشلونة من الغانرز صيف عام 2007، مقابل 24 مليون يورو، وشارك في 121 مباراة، سجل خلالها 49 هدفاً، وظل مع البارسا لثلاثة مواسم، نجح خلالها بالتتويج بكافة الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

حصل هنري مع برشلونة على بطولة الدوري الإسباني مرتين موسمي 2008/09 و2009/10، بالإضافة إلى لقب وحيد في كأس ملك إسبانيا موسم 2008/09.

وفاز المهاجم الفرنسي أيضاً مع البارسا ببطولة كأس السوبر الإسباني عام 2009 وكأس السوبر الأوروبي نفس العام، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2008/09، وأخيراً كأس العالم للأندية عام 2009.

إيريك أبيدال

الظهير الفرنسي المميز، انضم إلى برشلونة من ليون صيف عام 2007 مقابل 15 مليون يورو، وظل يدافع عن ألوانه 6 مواسم حتى رحل عنه صيف عام 2014.

شارك في 139 مباراة، وحقق خلال تواجده مع البلاوغرانا 15 بطولة، هي جميع البطولات المحلية والقارية والعالمية.

بداية مسيرة اللاعب الفرنسي مع برشلونة كانت في 29 من يونيو عام 2007، حين وقع عقداً لمدة 4 مواسم، مقابل 13 مليون يورو، ليصبح سريعاً لبنةً أساسيةً في دفاع الفريق الكتالوني، سواءً في تشكيلة المدرب فرانك رايكارد الذي رحل صيف عام 2008، أو في تشكيلة المدرب الذي خلفه بيب غوارديولا، والذي توج معه بسداسيةٍ خالدةٍ عام 2009، تضمنت ألقاب الدوري والكأس والسوبر المحلية، إضافةً للتشامبيونز ليغ والسوبر الأوروبي وكأس أندية العالم، علماً بأن أبيدال حرم من خوض مباراة نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، بسبب تلقيه بطاقةً حمراء في نصف النهائي أمام تشيلسي.

تابع أبيدال تألقه في صفوف البارسا، وتوج معه بلقبي الدوري والكأس المحليين عام 2010، وكان الفريق في وضعٍ مثاليٍ لتكرار إنجاز السداسية في الموسم التالي، عندما بدأت المأساة مطلع مارس من عام 2011، حين خضع أبيدال لفحص دوري كشف إصابته بورمٍ خبيثٍ في الكبد، مما اقتضى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

حدد يوم 17 من مارس كموعدٍ لإجراء العملية وسط تكهناتٍ بانتهاء مشوار النجم الفرنسي مع الكرة، رافقتها حملة دعمٍ وتشجيعٍ منقطعة النظير، لم تقتصر فقط على زملائه في برشلونة، بل تعدتها إلى جميع فرق الدوري الإسباني.

أجريت العملية في موعدها، وتكللت بالنجاح، وعاد أبيدال إلى الملاعب في فترةٍ قياسيةٍ لم تتعد 40 يوماً.

لوران بلان

المدافع الفرنسي الشهير، الذي حمل أول كأس عالم في تاريخ منتخب فرنسا انضم إلى برشلونة من أوزير، في صيف 1996، مقابل 4.6 مليون يورو، وبالرغم من تواجده لموسمٍ وحيد، إلا أنه نجح خلاله بالفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

لودوفيك جولي

الجناح الفرنسي السريع، انضم إلى برشلونة من موناكو صيف عام 2004، مقابل 8.5 مليون يورو، وظل مع الفريق ثلاثة مواسم، شارك خلالها في 85 مباراة وسجل 19 هدفاً.

تمكن من التتويج بـ 5 ألقاب، منها لقب دوري الأبطال عام 2006.

حقق الفرنسي مع الفريق الكتالوني بطولات كثيرة، ولن تنسى جماهير النادي الهدف الحاسم الذي سجله في سان سيرو في مرمى الميلان، والذي أهل برشلونة إلى نهائي البطولة التي أحرز لقبها، بعد أن فاز على آرسنال.

لوسيان مولر

لاعب وسط الملعب الفرنسي، انضم إلى برشلونة من غريمه ريال مدريد صيف 1965، وظل معه لمدة 3 مواسم، شارك في 80 مباراة، وسجل 3 أهداف، وحقق لقبين، وتولى تدريبه كذلك لموسمٍ وحيد هو 1978/1979.

يعد مولر أول لاعب فرنسي يترك بصمة في تاريخ النادي الكتالوني، بعدما لعب في صفوفه 124 مباراة خلال 3 أعوام في الفترة من 1965 وحتى 1968.