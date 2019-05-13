ألفيش يحث باريس سان جيرمان على شراء كوتينيو

يبدو الظهير البرازيلي داني ألفيش متحمساً لفكرة اللعب إلى جانب مواطنه فيليبي كوتينيو في باريس سان جيرمان.

تأتي هذه الأنباء نظراً لقرب رحيل نجم الوسط عن البارسا نظراً للانتقادات المستمرة التي يتعرض لها جراء مستواه المتواضع مع بطل إسبانيا.

ويدرك ألفيش تماماً ما يعانيه مواطنه من صعوبات، وهو أمر دفعه لدعوة لاعب وسط ليفربول السابق للانضمام إليه في العاصمة الفرنسية.

وقال ظهير برشلونة ويوفنتوس السابق مبتسماً: "سأختار كوتينيو في فريقي باستمرار، لكني لا أملك الأموال اللازمة لضمه".

يذكر أن برشلونة يخطط لإحداث ثورة صغيرة في صفوفه الصيف القادم بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا منذ نصف النهائي.