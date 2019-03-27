أهداف مباراة إيطاليا وليشتنشتاين 6-0 تصفيات يورو 2020

إيطاليا تسحق ليشتنشتاين

سحق المنتخب الإيطالي ضيفه ليشتنشتاين بستة أهداف نظيفة على ملعب إينيو تارديني في مدينة بارما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2020.

وكشر المنتخب الإيطالي عن أنيابه مبكراً في الشوط الأول، بعدما سيطر على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، لينجح لاعب الوسط ستيفانو سينسي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة (17)، فيما عزز زميله ماركو فيراتي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة (32)، في حين أحرز المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا هدفيه في الدقيقة (35) و(45)، عبر ركلتي جزاء احتسبهما حكم اللقاء.

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وواصل المنتخب الإيطالي سيطرته على المباراة، بعد أن تمكن مويس كين من تسجيل الهدف الخامس لبلاده في الدقيقة (70)، ويضيف زميله الهدف السادس في الدقيقة (76)، ليتربع أبناء المدرب روبيرتو مانشيني على عرش المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط.