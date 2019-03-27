أهداف مباراة التشيك والبرازيل 1-3 الودية

البرازيل تقلب النتيجة

حقق المنتخب البرازيلي، الثلاثاء، فوزاً صعباً على مستضيفه التشيكي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين ضمن استعدادات راقصي السامبا لبطولة كوبا أميركا، التي ستقام في البرازيل الصيف المقبل.

وأنهى المنتخب التشيكي الشوط الأول لصالحه متقدماً بهدف نظيف، سجله دافيد بافيلكا في الدقيقة 37.

وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب التشيكي عن مضاعفة النتيجة، أدرك المنتخب البرازيلي التعادل في الدقيقة 49 عبر روبرتو فيرمينيو.

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بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدفٍ ثانٍ، وهو ما تحقق في الدقيقة 83 للبرازيل عن طريق غابرييل جيزوس.

وحاول لاعبو التشيك استغلال الدقائق المتبقية من اللقاء لإدراك التعادل، لكن الهدف الثالث للبرازيل جاء في الدقيقة 90 عبر جيزوس.