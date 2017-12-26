أهداف مباراة العراق وقطر 2-1 خليجي 23

العراق تتصدر المجموعة الثانية

حقق منتخب العراق فوزه الأول في خليجي 23، بعدما تفوق على نظيره القطري بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

استهل العراقيون اللقاء بضغط هجومي ومحاولات كثيرة، أبرزها من تسديدات أيمن حسين، لكن على عكس مجريات اللعب، استغل نجم العنابي الهيدوس في الدقيقة الـ 17 إحدى الهجمات المرتدة ليرسل الكرة على يسار منطقة الجزاء نحو المعز المعز علي عبد الله الذي صوب بشكل عكسي وصاروخي معجزاً تماماً الحارس ومفتتحاً النتيجة لفريقه.

وعمل العراق بعد ذلك على العودة في النتيجة منوعاً من أساليبه الهجومية، فتارة يعتمد على البينيات المخادعة للدفاع وتارة على الانسلال من الأطراف لإرسال العرضيات والتي كادوا أن يترجموها لأهداف لولا براعة الحارس سعد الشيب.

وفي الوقت المبدد وقع علي فايز عطية على التعادل بطريقة مبهرة جداً، فمن إحدى الركلات الحرة المباشرة البعيدة، أرسل قذيفة مدوية، أسكنها في الزاوية المستحيلة تماماً على الحارس القطري.

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واستمر توهج أسود الرافدين في الفترة الثانية مسيطرين بشكل كبير على المجريات حتى تقدموا في الدقيقة 65 عبر البديل همام طارق، حينما تمركز بذكاء في منطقة الجزاء وانقض على عرضية بلمسة سحرية لم يفلت بها الشباك.

وحاول القطريون في الدقائق الأخيرة اقتناص التعادل على الأقل، وكثفوا من تهديداتهم بالتسديد من بعيد، إلا أن ذلك لم يكن له أي نفع أمام بسالة الدفاع العراقي الذي حافظ على تقدمه حتى آخر رمق.

وبات أسود الرافدين بهذا الانتصار الثمين في صدارة المجموعة الثانية مناصفة مع منتخب البحرين وبفارق نقطة واحدة عن منتخب قطر صاحب المركز الثالث.