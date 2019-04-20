أهداف مباراة برشلونة وريال سوسييداد 2-1 الدوري الإسباني

بات برشلونة قريباً من الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه ريال سوسييداد بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 33 من المسابقة.

تقدم البارسا عن طريق كليمون لونغليه نهاية الشوط الأول (45)، لكن خوانمي منح الضيوف التعادل منتصف الشوط الثاني (62)، قبل أن يسجل جوردي آلبا هدف الانتصار بعد ذلك بدقيقتين.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 77 نقطة في الصدارة موسعاً الفارق مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى 9 نقاط.

أما ريال سوسييداد، فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز العاشر.