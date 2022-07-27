أهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 2-2 الودية

تعادل برشلونة الإسباني مع غريمه يوفنتوس الإيطالي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة الودية المثيرة والقوية التي جمعتهما على أرضية ملعب كوتون باول في الولايات المتحدة الأميركية.

وقدم الفريقان أداءً قوياً مع أفضلية للبارسا في معظم مجريات المواجهة، فيما ظهر يوفي بشكل لا بأس به رغم غياب عدة نجوم بارزين عن صفوفه.

ديمبيلي يتألق مع برشلونة وكين مع يوفنتوس

وتقدم الفريق الكتالوني عن طريق المتألق الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 34 إثر مجهود فردي مميز.

ومنح الإيطالي مويسه كين البيانكونيري التعادل بعد 5 دقائق حين حول عرضية خوان كوادرادو داخل شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغين.

لكن ديمبيلي أحد نجوم اللقاء سجل هدفه الشخصي الثاني والثاني لفريقه بعد دقيقة واحدة بمهارة مميزة.

وفي الشوط الثاني، نجح كين في زيارة شباك برشلونة مرة ثانية مانحاً فريق المدير الفني ماسيميليانو آليغري التعادل بعد 7 دقائق على البداية.

وأجرى الفريقان العديد من التغييرات خلال الحصة الثانية دون تغيير في النتيجة مع أن القائم حرم البارسا من هدفين محققين.