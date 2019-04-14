أهداف مباراة كييفو ونابولي 1-3 الدوري الإيطالي

أجل نابولي حسم يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي الثامن على التوالي مرحلة أخرى بانتصاره على مستضيفه كييفو فيرونا بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن المرحلة الـ 32.

وأعلنت الخسارة عن هبوط الخاسر رسمياً للسيري بي بعد 11 موسماً في السيري آ، إذ تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الأخير بفارق 20 نقطة عن بولونيا صاحب المركز الـ 17، مع تبقي 6 مباريات فقط على نهاية الموسم.

افتتح خاليدو كوليبالي التسجيل للضيوف عند الدقيقة 15 برأسية من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 64 أضاف آركاديوش ميليك الهدف الثاني بتسديدة ممتازة من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الوقت الوقت الأصلي للمباراة بـ 9 دقائق، عاد كوليبالي ليحرز الهدف الشخصي الثاني له والثالث للبارتينوبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية أخرى.

في المقابل، نجح بوستيان سيزار في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لكييفو في الدقيقة 90 برأسية من ركلة ركنية لينتهي اللقاء بانتصار نابولي 3-1.

رفع هذا الفوز رصيد نابولي إلى 67 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر يوفنتوس صاحب الـ 84 نقطة والذي خسر فرصة حسم اللقب رسمياً أمس بسقوطه أمام مستضيفه سبال 1-2، وما زال بحاجة لنقطة واحدة ليتوج رسمياً باللقب.