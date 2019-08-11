أوباميانغ يقود آرسنال لتخطي نيوكاسل

استهل آرسنال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على أفضل وجه، بعدما حقق فوزاً غالياً بنتيجة 1-0 على مستضيفه نيوكاسل يونايتد الأحد ضمن المرحلة الأولى.

وحصد الغانرز الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004، أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، فيما ظل رصيد نيوكاسل خالياً من النقاط.

وتقمص النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58.

ويأمل أوباميانغ في الفوز بلقب هداف البطولة المرموقة للموسم الثاني على التوالي، بعدما تقاسم الموسم الماضي جائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة، مع محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول، برصيد 22 هدفاً لكل منهم.