أومتيتي: لن أترك برشلونة

أكد الفرنسي سامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، استمراره مع الفريق الموسم القادم، كما أكد أنه لا يعرف ما إذا كان مواطنه أنتوان غريزمان سيلتحق به في البارسا.

وفقد المدافع مقعده الأساسي في تشكيلة برشلونة بعد إصابته الموسم الماضي، وتحدثت التقارير عن إمكانية رحيله في ظل اهتمام عدة أندية كبرى بخدماته.

ورد أومتيتي في حوار مع "RTL": "أنا سعيد في برشلونة وارتبط بعقد مع الفريق، مررت بموسم صعب ومعقد، كني لا أريد الرحيل، سأبقى في برشلونة الموسم القادم".

وحول غريزمان وإمكانية انضمامه للبارسا: "إنه سؤال جيد، لم أسمع أي أحد هناك يتحدث عنه، ربما الحديث دار أثناء غيابي".

وتشير التقارير لاتفاق وشيك بين غريزمان وبرشلونة لن يتم الإعلان عنه قبل مطلع الشهر القادم حينما تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 120 مليون يورو.

ويتواجد الثنائي الفرنسي حالياً مع منتخب بلدهما الذي سقط بثنائية نظيفة أمام نظيره التركي أمس السبت ضمن تصفيات يورو 2020.