أوين: صلاح بات مهووساً بالتسجيل

يرى مايكل أوين مهاجم ليفربول السابق أن محمد صلاح بات مهووساً بتسجيل الأهداف، وذلك عقب الفوز الصعب للريدز على غينك بنتيجة 2-1 الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك خلال تحليل أوين لمباراة فريقه السابق ونظيره البلجيكي عبر قناة "بي تي سبورت"، حيث قال: "من خلال الطريقة التي أقرأ بها أداء صلاح في المباراة، يمكن القول بأن أسلوبه تغير عبر السنين.

"إن رأيته قبل 5 سنوات، فإنك ستجده يتفوق على اللاعبين في الأطراف، ستجد أنه كان يضع الكرات لزملائه".

واستطاع صلاح تمرير تسديدة حاسمة لزميله أليكس أوكسلايد تشايمبرلين الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وأكمل: "صنع هدف تشايمبرلين، لكنه يبدو بالنسبة لي مثل لاعب متعطش حقاً لتسجيل الأهداف، تقريباً إلى حد الهوس بإحرازها".

وجاءت المباراة متقلبة لهداف ليفربول، حيث أضاع بعض الفرص تسببت في انتقاد الجماهير له، لكنه عوض ذلك بتمريراته المميزة، لتتباين ردود الأفعال بين مدح وانتقاد على النجم المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بهذا الانتصار، انتزع ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقاً على نابولي بفارق نقطة، بعد تعادل الأخير (1-1) مع ريد بول سالزبورغ.